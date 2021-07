Megtalálták Lady Gaga hasonmását a tokiói olimpián

Lady Gaga fans are totally convinced this Olympian is her doppelgänger! https://t.co/DLTNNGjHsE

Ha valaki kicsit is hasonlít egy hírességre, azt az internet azon nyomban felkapja, így történt, hogy alig pár óra leforgása alatt, mindenki arról beszélt, hogy Lady Gaga is részt vett a 2020-as tokiói olimpián – írja a JustJared.

Persze erről szó sincs, mivel Jordánia 26 éves harcművészét keverték össze a népszerű előadóval. Julyana Al-Sadeq taekwondós Instagram képei alapján köszönő viszonyban sincs Gagával ellenben az olimpián sikerült egy olyan fotót készíteni róla profilból, aminek láttán a rajongók elárasztották kommentekkel a Twitter:

There can be a hundred people at the olympics and one of them is Lady Gaga competing for a taekwondo medal. pic.twitter.com/B90HsaKtLu

— Rickie Marsden (@BeardManRick) July 26, 2021