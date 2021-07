Elhunyt 46 évesen a Slipknot dobosa

Megosztás Tweet



A Grammy-díjas Slipknot alapítótagja és egykori dobosa, Joey Jordison 46 éves korában elhunyt. Jordison meghatározó szerepet játszott a zenekarban, a nevet is ő javasolta 1995-ben, és legsikeresebb dalaik közül többnek is társszerzője volt. A Slipknot mellett számos másik világhírű zenekarban megfordult.

Joey Jordison, a Slipknot alapítótagja és dobosa, valamint a zenekar számos legsikeresebb dalának a társszerzője 46 évesen hunyt el, hétfőn. A család képviselője azt mondta, hogy békésen, álmában hunyt el, de a halál okát nem osztotta meg – írta a Rolling Stone. A család zártkörű temetést kíván tartani.

„Joey halála leírhatatlan fájdalommal tölt el minket. Azok, akik ismerték őt, jól ismerték gyors észjárását, kedves személyiségét, óriási szívét és szeretetét a családja, valamint a zene iránt. Joey családja azt kérte, hogy a barátok, a rajongók és a média érthető módon tartsák tiszteletben a magánéletünket, és hogy most békére, nyugalomra van szükségünk” – olvasható a család nyilatkozatában.

Teljes nevén Nathan Jonas Jordison 1975 április 26-án született, az iowai Des Moines-ban. Gyermekként kezdett zenélni, eleinte gitározott, amíg nyolc évesen meg nem kapta szüleitől az első dobszettjét. Még általános iskolás korában alapította első zenekarát.

1995-ben Jordison javaslatára lett a zenekar neve Slipknot. Nem sokkal később kilenc taggal és védjegyükké vált maszkjaikban álltak színpadra, a nu-metál élvonalába kerülve. A színfalak mögött Jordison meghatározó szerepet játszott a Slipknot dalszerzésében, nyakatekert ritmusai és death-metal blastbeatjei döntő szerepet játszottak a zenekar sikerében.

Sztoikus jelenléte a dobfelszerelés mögött és virtuóz dobszólói miatt - mint például Disasterpieces című szám során megörökített dobszóló, ahol a dobfelszerelése felemelkedett és körbeforgott - a rajongók kedvencévé tették.

2013-ban vált ki az együttesből személyes okok miatt. Később kiderült, hogy a szklerózis multiplex nevű betegség egy formája jelentkezett nála, ezért nem tudott játszani, de egy 2016-os interjúban azt mondta, hogy összeszedte magát, visszament edzeni és csinálja a terápiát. Akkoriban a Vimic nevű új zenekarának szentelte idejét. Több zenekarban is játszott a Slipknot előtt, a legismertebb ezek közül a Murderdolls. Több zenekar felvételein és koncertjein szerepelt vendégzenészként, például az Otep és Rob Zombie felvételein, de fellépett a Metallicával, a Kornnal és a Satyriconnal is.

A Slipknot első albuma az együttes nevével azonos című album volt, amely 1999-ben jött ki, és dupla platinalemez lett, már ekkor megjelentek az Ozzfest rock- és metálfesztiválon. Már az ezen az albumon lévő Wait and Bleed című számukat is jelölték Grammy-díjra. Harmadik, 2004-es albumuk, a Vol. 3: (The Subliminal Verses) második lett a Billboard 200-as listáján, és ez az album kapta azt a Grammy-jelölést, amellyel végül díjat is nyertek, a Before I Forget című számmal. A 2008-as All Hope Is Gone című albumuk pedig első helyen debütált a Billboard listáján. Ez volt Jordison utolsó lemeze az együttessel.

Zenésztársai sorra köszönnek el tőle a közösségi médián, az Anthrax zenekar például azt írta Twitteren: „Szomorúak vagyunk a hír miatt, hogy barátunk, Joey Jordison elhunyt. Egy nagyszerű zenész és ember hagyott itt minket. Szeretetünket küldjük a családja felé. Nyugodjék békében.”

We are saddened by the news of the passing of our friend Joey Jordison. A great musician and person has left us. Sending our love to his family. R.I.P pic.twitter.com/a185j4rJbQ — Anthrax (@Anthrax) July 27, 2021

Címlapfotón: Joey Jordison 2009. május 16-án (Fotó: EPA/STEVE C. MITCHELL)