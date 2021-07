Lady Gaga érmet érdemelne, amiért ebben a cipőben épségben célba ért

Megosztás Tweet



Az énekesnő megkockáztatta, hogy esetleg épp egy lesifotós előtt bukik orra az elképesztő magassarkúban.

#LadyGaga risks tumble as she wears high heels during her appearance in NYChttps://t.co/r2EMpYn5TM pic.twitter.com/OgLqBFtjXq — The News (@thenews_intl) July 27, 2021

Lady Gaga bevette New Yorkot, és míg mások egy délutáni vásárlókörútra kényelmes cipőt húznának, addig a díva egy bokatörő magassarkúban vitte véghez a ránézésre lehetetlen mutatványt.

Az énekesnő mindig is nagy hódolója volt Alexander McQueen csizmáknak, és ránézésre ez a fekete pár is egy, a különleges kollekcióból, mely egyébként nem kifejezetten nyári, és nem is igazán sétára tervezték, ellenben Gaga ezúttal ügyesen tipegett a futurisztikus lábbeliben.

Gaga néhány hete fejezte be a House of Gucci című filmje forgatását Olaszországban, mely után jól megérdemelt pihenését tölti a nagy Almában.

Ridley Scott filmje Sara Gay Forden The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed című könyvén alapul. A filmben Adam Driver alakítja Maurizio Guccit, volt feleségét Patrizia Reggiani pedig Lady Gaga, aki a férfi 1995-ös meggyilkolása után a Fekete Özvegy becenevet kapta.

Patrizia Reggianit a gyilkosságra való felbujtásért előbb 29, majd 26 év börtönre ítélték. A nőt végül 18 év után, 2016-ban szabadon engedték jó magaviseletére hivatkozva.