Egy hónap után végre Harry és Meghan kislánya is trónörökös lett

A trónöröklési rendben a nyolcadik helyre került a kis Lilibet.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor finally added to Royal Line of succession websitehttps://t.co/vrAS743Yi1 pic.twitter.com/M9bz6FrUXb — Daily Star (@dailystar) July 26, 2021

Az elmúlt napokban több külföldi lap is nehezményezte, hogy a királyi család annak ellenére sem frissítette a trónöröklési listáját, hogy Harry herceg és Meghan hercegné kislánya, Lilibet egy hónappal ezelőtt a világra jött - számolt be róla az ET Online.

Azonban nem is kellett külön kérvényt benyújtani, vélhetően a szalagcímek hatására a palota még hétfőn kiegészítette a sorrendet, és nyolcadikként, bátyja, a 2 éves Archie mögé, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor is hivatalosan a brit trón örökösévé lépett elő.

Erzsébet királynőt a trónon Lili nagyapja, Károly herceg követi majd, aki után nagybátyja, Vilmos herceg, és az ő gyermekei, György, Sarolta és Lajos szereplenek a trónöröklési rendben.

Lilibet a brit uralkodó első olyan dédunokája - egyben a brit trónöröklési lista első olyan tagja -, aki az Egyesült Államokban született amerikai állampolgárként. Ugyancsak ő az első olyan dédunoka, aki az uralkodó néhai férje, az április 9-én, életének 100. évében elhunyt Fülöp edinburghi herceg halála után jött a világra.

Harry és Meghan egyértelműen a királynőnek tett békülékeny gesztust második gyermekének elnevezésével. A házaspár és a királyi család között ugyanis jól érzékelhetően igen feszült a viszony azóta, hogy Harry és Meghan tavaly kilépett a családi kötelékből és Kaliforniába költözött, és a kapcsolat tovább romlott idén márciusban, amikor a herceg és a hercegnő világszerte óriási vihart kavaró interjút adott a CBS amerikai televíziónak.

A viszony pedig egyre inkább elmérgesedni látszik a családban, főleg miután kiderült, Harry botránykönyvet ír, melynek második kötetét a herceg állítólag nagymamája, a királynő halála után tervezi kiadni.