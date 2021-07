Jennifer Lopez születésnapjára tartogatta a hivatalos bejelentést

Yes, folks: #Bennifer is now Instagram official! https://t.co/KcgxbdtTzk

Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata immáron Instagram-hivatalos! Az énekesnő közösségi oldalára egy sor bikinis születésnapi fotó került fel szombaton, az egyik azonban a többinél is jobban felpezsdítette a sajtót, az, amelyiken kedvese, Ben karjaiban látható.

A piros bikiniben és virágos kaftánban Jennifer nem 52 évesnek, inkább 30-nak néz ki, a fotósorozat alapján az új esélyt kapott Affleck igazi mázlista. A párosnak azonban nem ez az első közös fotója, ami a közösségi oldalon megjelenik, Leah Remini ugyanis a születésnapi partiján már készített egy szelfit a turbékoló gerlepárral -írja a Harper's Bazaar.

Bennifer!! So lovely to see Jennifer Lopez and her man, Ben Affleck, at her bestie Leah Remini’s birthday party! pic.twitter.com/oGFuBHPlNk

— Perez (@ThePerezHilton) July 24, 2021