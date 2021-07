Sylvester Stallonét három gyönyörű hölgy társaságában kapták lencsevégre

Megosztás Tweet



A 75 éves hollywoodi híresség lányaival fotózkodott.

A Rocky- és Rambo-franchise-zal világhírnevet szerző Sylvester Stallone felnőtt lányaival állt össze egy fotó erejéig. Az Instagramra feltöltött képen büszkén feszít a színész három lányával, Sophiával, Sistine-nel és Scarlettel – írja a People.

A 24, 23 és 19 éves "gyerekek" éppolyan büszkék édesapjukra, mint ő rájuk, és a 75. szülinapon túl volt még valami, ami okot adhatott az ünneplésre. A középső lánynak, Sistine-nek ugyanis Midnight In The Switchgrass című filmjének most volt a premierje, melyben Megan Fox-szal, Emile Hirsch-sel, valamint apja régi cimborájával, Bruce Willisszel szerepel.

"Nagyon szerencsés ember vagyok." - kezdte az Instagramra kitett fotó leírását Sly, majd így folytatta:

Azért vagyok szerencsés, mert három olyan gyermekem van, akik rengeteg örömet okoztak az életemben.

Lányai igencsak megnőttek, és ezt nem hagyhatta szó nélkül a színész.