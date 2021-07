Életet adott első gyermekének Mihalik Enikő

Enikő még március elején, Instagram oldalán jelentette be a gólyahírt, egy szívmelengető fotósorozat keretében. A modell és kedvese, Korányi Dávid, 2020 végén mondták ki a boldogító igent egy szűkkörű ceremónia keretében, majd nem sokkal később őket is meglepetésként érte, hogy hamarosan szülői örömök elé néznek.

A modell már korábban elárulta, hogy kislányt várnak, aki valamikor nyáron érkezik meg hozzájuk. Ez a nap július 16-án jött el, amit Enikő meg is osztott közösségi média oldalán:

The most perfect human being Eva Rose Koranyi – 07/16/21