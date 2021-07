Camila Cabello hatalmas meglepetéssel készül rajongóinak

Megosztás Tweet



A Senorita énekesnője új lemezzel érkezik!

Camila Cabello explains how spending time with her family under quarantine inspired her upcoming album "Familia" https://t.co/S056bTo2zI — JustJared.com (@JustJared) July 23, 2021

Több mint 1.2 milliárd megtekintésnél jár már Camila Cabello és Shawn Mendes tavalyelőtti slágere, a Senorita. Camila azonban most alanyi jogon készül harmadik lemezére, melynek napvilágot látott a címe: Familia – írja a JustJared.

Nem véletlen, hogy nem angolosan Family-ként használja majd Camila a lemez címét, hanem kubai származása okán spanyolosan.

Don't Go Yet című felvezető kislemeze már elérhető, és ennek kapcsán mesélt az Apple Music egyik műsorában, a New Music Daily-ben.

A karantén alatt sokkal több időt töltöttem a családommal, ez olyan irányba terelte az inspirációimat, hogy sokkal jobban meg akarom mutatni a latin gyökereimet a zenében.

- mesélte az új lemez irányáról Camila.

Azáltal, hogy Miamiban élhetek, és rengeteg családtagom vehet körül, használhatom az anyanyelvemet, olyan mértékű szabadságot ad nekem, ami megmutatkozik a dalokban és a témákban. A karantén pedig végre lelassította az életemet, és jó volt kicsit elszakadni a színpadtól és a stúdiótól.

- nyilatkozta Camila Cabello.