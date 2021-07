Britney Spearst anyja kényszerítette a válásra

Megosztás Tweet



Részletek derültek ki Britney 2004-es kérészéletű, alig 55 óráig tartó házasságáról.

Már visszavonult az a válóperes ügyvéd, aki közbenjárt Britney Spears és Jason Alexander 2004-es, Las Vegasban kötött házasságának felbontásakor. Mark Goldberg most visszaemlékezett a 17 évvel ezelőtti kaotikus történetre – írja a PageSix.

Lynne Spears, Britney anyja volt a felbujtó, ő akart erőszakosan részt venni lánya életében és minden döntésében, és ő volt az, aki tönkretette a fiatalok boldogságát.

- emlékezett vissza a Daily Mailnek a nyugalmazott ügyvéd.

"Britney épp Vegasban volt a barátaival. Felhívta gyerekkori barátját, Jasont, hogy házasodjanak össze, utazzon el hozzá azonnal, a repülőjegyre se legyen gondja, azt majd Britney állja."

Amikor Lynne megtudta, mi történt, ő is azonnal Vegasba repült, és "elszabadult a pokol", Goldberg szavaival élve.

Lefújt mindent, visszavonatta a fiatalokkal a házassági papírokat, Jasont kidobatta a szállásról, megvette neki a visszaútra szóló jegyet, és ezzel mindent tönkretett.

- idézte fel a történteket az ügyvéd az 55 órás házasságról.

"Jason nagyon érzékeny lélek, és padlóra került, tőlem kért tanácsot. Féltek mindketten Lynne-től és Britney menedzsmentjétől is. Nem voltak se berúgva, se bedrogozva, hogy arra hivatkozva kellett volna semmissé tenni a házasságot. Ez a történet is jócskán kihatással volt aztán Britney életére, és arra, hogy később mennyire meggyűlt a baja az uralkodó típusú szüleivel." - fejezte be gondolatait Mark Goldberg ügyvéd.