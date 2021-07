Adam Driver szemet vetett Matt Damon feleségére

Megosztás Tweet



Kint az első előzetese a két színész főszereplésével készülő filmnek, a rendező pedig nem más, mint a legendás Ridley Scott.

Egyelőre magyar címmel nem rendelkezik a The Last Duel, de minden bizonnyal Az utolsó párbaj címet fogja kapni az a középkori leszámolásokkal terhelt nagyívű mozi, ami komoly sztárparádét rejt magában.

A rendező az Oscart még nem, de egyéb negyvenöt díjat már elnyerő Ridley Scott (Szárnyas fejvadász, Gladiátor, Thelma és Louise, Hannibal, Sólyom végveszélyben, Prometheus), a forgatókönyvíró pedig a színészként befutott (Argo-akció, Holtodiglan, Good Will Hunting, Batman-filmek, A felejtés bére) Ben Affleck, aki kipróbálta már magát szerzőként is (Good Will Hunting, Tolvajok városa, Az éjszaka törvénye).

A filmet már most - A Titánok harca analógiájára - "mozitiánok harcának" aposztrofálják Matt Damon és Adam Driver miatt, akik két riválissá vált jóbarát utolsó, francia törvények szerint engedélyezett párbaját vívják majd.

A mű nem egyszerű kardozós mozi lesz, hanem sokkal mélyebb mondanivalóval bír. A film egyik mottója el is hangzik az előzetesben: "Olyan életre esküdnél fel, ami igaz is egyben?"

A megtörtént eseményeket feldolgozó The Last Duel október 15-én nyit az amerikai mozikban.