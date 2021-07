A nemrég elvált Adele életében máris új szerelem van kialakulóban

Megosztás Tweet



A sportügynök Rich Paullal kavar a popsztár Adele, legalábbis erre enged következtetni pár nyilatkozat és fotó.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon La Roncha (@laronchacr) által megosztott bejegyzés

Adele lefogyott 45 kilót az elmúlt két évben, de ez ugyebár nem újdonság! A most már karcsú 33 éves énekesnő ez idő alatt egy válást is átvészelt, 2019-ben ugyanis szakított Simon Christopher Koneckivel, akitől kisfia, Angelo született. Idén márciusban végre a bíróság is kimondta a válást és ezzel véget ért a majd két évig tartó huzavona, Adele pedig újult erővel vethette bele magát a szinglik világába, bár a legfrissebb információk szerint, a popsztár életében új szerelem van kibontakozóban.

Rich Paul és Adele kapcsolatát, már több forrás is megerősítette. Legutóbb a phoenixi Footprint Centerben látták a párt egy kosárlabda-meccsen Arizónában. A JustJared egyik bennfentese úgy nyilatkozott, hogy egyértelműen járnak egymással, míg egy másik jól informált azt is látni vélte, hogy együtt érkeztek a meccsre.

Korábban Rich-nek volt egy interjúja a New Yorker magazinban, amiben sejtelmesen utalt egy popénekesre, aki nála járt, és egyre többen tudni vélik, hogy a titokzatos hölgy nem más, mint Adele.

Várjuk a további fejleményeket!