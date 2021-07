Világra jött Halsey első gyermeke

Megosztás Tweet



A 26 éves énekesnő és forgatókönyvíró kedvese Alev Aydin július 14-én üdvözölték közös kisfiúkat.

Az aranytorkú popsztár idén januárban, egy Instagramra feltöltött fotóval jelentette be, hogy gyermeket hord a szíve alatt. A titok leleplezésekor ráadásul már szépen kerekedett az énekesnő pocakja, így extra nagy meglepetést okozott rajongóinak és követőinek a kiposztolt képpel.

A büszke kismama sorra jelentkezett újabb és újabb babapocakos felvételekkel, a hónapok előre haladtával pedig egyre inkább látszódott, hogy Halsey bizony közel van a kitűzött időponthoz, ami július 14-én el is érkezett. Az énekesnő most is a közösségi médián keresztül osztotta meg az örömhírt, egyúttal elárulta, hogy kisfiúnak adott életet, aki az Ender Ridley Aydin nevet kapta – írja a PageSix.

Hálás vagyok. Ritka és eufórikus szülésem volt. A szeretet adott erőt.

Az énekesnő régebben egy interjúban árulta el, hogy endometriózissal küzd, ezért néhány éve lefagyasztatta petesejtjeit, hogy lehetősége legyen édesanyának lenni, ha másképp nem tudna teherbe esni.