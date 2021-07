Négy éve hagyott itt bennünket a Linkin Park frontembere, de hangja még mindig cseng a fülünkben

Megosztás Tweet



Világszerte 70 millió eladott album, két Grammy-díj és slágerek sora, amely a mai napig ott van az emberek fülében, mint például a Faint, az In The End vagy a Crawling – ez a Linkin Park, amelynek énekese, Chester Bennington, minden idők legjobb 100 heavy metal énekese négy éve hagyott itt bennünket.

Chester Bennington, az amerikai Linkin Park rockzenekar énekese a Rock in Rio zenei fesztiválon, Lisszabonban, 2014. május 30-án (Fotó: MTI/EPA/Jose Sena Goulao)

Chester Bennington 1976. március 20-án született az amerikai egyesült államokbeli Arizona legnagyobb városában, Phoenixben. Fiatalon kokain- és metamfetaminfüggő lett, de végül legyőzte drogfüggőségét.

A Linkin Park zenekarhoz 1999 márciusában került, miután otthagyta akkori zenekarát, a Grey Daze-t. Bennington majdnem abbahagyta zenei karrierjét, de Jeff Blue, a Zumba Music akkori elnöke felajánlott neki egy meghallgatást a Linkin Park tagjaival, akik akkor még Xero néven voltak ismertek, majd később Hybrid Theoryra, és végül Linkin Parkra változtatták a nevüket. A meghallgatás sikeres volt, ám az együttesnek nem sikerült kiadót találnia, így Jeff Blue – aki akkorra már a Warner Bros. Records elnöke volt – újra segített, és a Warner neve alatt adta ki az együttes első albumát, a Hybrid Theoryt.

2001-ben a Hybrid Theoryból 4,8 millió példány kelt el az Egyesült Államokban, ezzel ez lett a legjobban fogyó album az évben.

Az album szövegeit Chester Bennington és Mike Shinoda, az együttes egyik alapítója, a zenekar rappere írta. Shinoda azt mondta a dalszövegekről, hogy az érzelmekről, a tapasztalatokról szólnak, és „a mindennapi érzelmekről, amikről beszélsz és amikre gondolsz”.

A Hybrid Theoryt az Egyesül Államokban 2000. október 24-én adták ki, és 2000 végén a Billboard 200 toplistán a 16. helyen debütált, és mindössze öt hét kellett a kiadás után, hogy aranylemez legyen.

2002-ben minden héten körülbelül 100 ezer példány kelt el, de a következő években is nagyon kelendő volt az album. Az Egyesült Államokban 2005-ben már több mint 10 milliót adtak el belőle, ezzel gyémántlemez lett.

Ám nem ez volt a jéghegy csúcsa, hiszen 2007-ben világszerte 17 millió példány kelt el az albumból, ezzel elérve a 21. század legsikeresebb albuma címet.

Második albumuk a Meteora volt, amelyről elárulták, hogy a görögországi Meteorák inspirálták a zenekart. Az új album 2003. március 25-én debütált, és azonnal ismert lett az egész világon, az eladási listákon első lett az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában, második pedig Ausztráliában.

Az albumhoz készültek kislemezek is, mint például a Somewhere I Belong, a Breaking The Habit, a Faint, a Numb és a From The Inside, melyek jelentős rádiós figyelmet kaptak.

A Meteora című albumból 2003 októberében már majdnem 3 millió példányt adtak el világszerte.

A Linkin Park 2006-ban teljesen újradefiniálta magát, ugyanis ez évben az együttes Japánba utazott, ahol a Summer Sonic fesztiválon egy egészen új számot játszottak, a rendkívül sokatmondó című Qwerty-t, ami valószínűleg az együttes történetének „legzúzósabb” száma lett.

Majd 2007-ben kiderült új albumuk címe: a Minutes to Midnight, ami május 15-én jelent meg, majd áprilisában debütált az első kislemezük: a What I've Done, ami egyből a Billboard Modern Rock lista első helyére került. Ezt korábban összesen két zenekarnak sikerült elérnie, az R.E.M.-nek és a Red Hot Chili Peppersnek.

Nem sokkal később a Given Up című számból is kezdtek részletek megjelenni, ám az egész számot csak április 28-án lehetett hallani berlini koncertjükön.

Az új album azonban megosztotta a rajongókat, hiszen a lemez fele lassú balladákból állt, az eddigi gyors és brutális nu metal hangzással ellentétben.

Következő albumukat 2010-ben jelentették meg, Thousand Suns címen, és az eddigi leghosszabb Linkin Park-album. Majd ezt követte a Living Things című album.

Hatodik albumuk a The Hunting Party volt, amelynek megjelenése előtt Shinoda megjegyezte, hogy „90-es évekbeli rock” stílusú a lemez: ,„Ez egy rock lemez. Hangos és rock, de nem annak értelmében, amit korábban hallottál, ami sokkal inkább a 90-es évek »hardcore-punk-thrash«-jére hasonlít.”

Az utolsó album Chester Benningtonnal

2015 novemberében a Linkin Park elkezdett dolgozni hetedik stúdióalbumán, a One More Lighton. Ahogy a múltban is tették, a Linkin Park rejtélyes üzeneteket küldött online az új albumra vonatkozóan, hiszen az album borítóját digitális puzzle-lel fedték fel a közösségi médiában. A zenekar hetedik albuma pedig 2017. május 19-én jelent meg.

A Linkin Park ugyanezen év májusában kezdte a koncertezést Dél-Amerikában, majd ezt követte az európai turné, ahol több helyen is headlinerek voltak, köztük a Volt Fesztiválon is – ekkor lépett fel a zenekar először Magyarországon.

A Linkin Park utolsó koncertje Chesterrel 2017. július 6-án volt, Birminghamben,

ugyanis Chester Bennington 2017. július 20-án öngyilkosságot követett el, halálának hírét pedig Shinoda erősített meg Twitter-oldalán: „Sokkolt, és megszakad a szívem, de igaz. Egy hivatalos közleményt kiadunk, amint lesz egy.”

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one. — Mike Shinoda (@mikeshinoda) July 20, 2017

Chester Bennington barátját, Chris Cornellt 2017 májusában veszítette el, aki május 18-án akasztotta fel magát. Chester barátja halálát nagyon rosszul viselte, és annak hírére így reagált: „Nem tudom elképzelni a világot nélküled” – írta, majd hozzátette: „Imádkozom, hogy a következő életedben békét találj.”

Augusztus 4-én Chris Cornell tizenkét éves lánya, Toni – aki Bennington keresztlánya volt – elénekelte a One Republiccal a Hallelujah-t édesapja és Bennington tiszteletére, amit Chester májusban elénekelt Chris Cornell temetésén – írták a The New York Times cikkében.

Ezután augusztus 22-én a Linkin Park bejelentette, hogy emlékkoncertet tart Bennington tiszteletére. A zenekar később megerősítette, hogy az emlékkoncertet október 27-én Los Angelesben, a Hollywood Bowl-ban tartják meg. Az eseményen több vendégelőadó szerepelt, akik a zenekarral együtt játszották a Linkin Park dalait. Az emlékkoncert több mint három órán át tartott, a YouTube-on élőben közvetítették.