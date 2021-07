Ashton Kutchernek volt egy jegye az űrbe - de eladta!

Megosztás Tweet



Felesége, Mila Kunis bírta jobb belátásra.

(Fotó: MTI/ Czeglédi Zsolt)

Földi űrutazásról már hallottunk az 1977-es nagyszerű amerikai film, az eredeti címén Capricorn One révén, melyben az éppen nem Kojaket játszó Telly Savalas igyekszik lerántani a fátylat az amerikai kormány sumákolásáról űrprogram tekintetében.

Nem biztos, hogy Ashon Kutcher ismeri ezt a filmet, de számára is maximum a filmben ismertetett "földi változat" marad, miután felesége unszolására Ashton nem indul neki az űr végtelenjének. A Just Jared cikke szerint a színész Richard Branson cégével töltött volna 90 percet egy űrhajó fedélzetén. A Virgin Galactic űrturistái mintegy 250 ezer dollárért szállhatnak majd a fedélzetre, útjukon négy percig a súlytalanságba is belekóstolhatnak.

"Apa és férj vagyok. Mila elmagyarázta, hogy nem igazán lenne okos döntés kilövetnem magamat űrbe, ezért eladtam a jegyem a Virgin Galactic-nek, ahonnan vettem. Igen, igaz, rajta lettem volna a következő járaton, de mégsem leszek rajta."

- ecsetelte döntését a 43 éves színész.

Richard Branson angol milliárdos egyébként éppen múlt vasárnap a Virgin Galatic fedélzetén járt a világűr peremén. Az Új-Mexikóból hatfős személyzettel indult űrhajó nagyjából 86 kilométeres magasságba ért el, az emberek néhány percig érezték a súlytalanságot, majd az űrhajó siklásban visszatért az űrkikötőbe. Az egész út a felszállástól a landolásig egy órán át tartott -írta az MTI.