Robert Downey Jr. közel 20 év után beadta a derekát

Megosztás Tweet



A 2000-es évek óta nem forgatott sorozatot a színész, erre a felkérésre azonban nem tudott nemet mondani.

HBO And A24 Partner On Limited Series Adaptation Of Viet Thanh Nguyen’s ‘The Sympathizer’ With Robert Downey Jr. Attached To Co-Star; Park Chan-wook Directing https://t.co/ZD3gzl7BGo — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 15, 2021

Robert Downey Jr. is játszani fog a Viet Thanh Nguyen vietnami-amerikai író nagysikerű regényéből, A szimpatizáns című Pulitzer-díjas kémthrillerből készülő televíziós produkcióban - számolt be róla a The Variety című filmes portál. A

Az HBO és az A24 stúdió közös projektjét Los Angelesben és Vietnamban fogják forgatni. A filmet cannes-i nagydíjas Pak Csan Vuk (Oldboy, A szobalány) rendezi. A szimpatizáns egy kultúrákon átívelő szatíra egy félig francia, félig vietnami kém küzdelmeiről a vietnami háború utolsó napjaiban, majd a később száműzetésben.

Downey több szerepben, egyebek között politikusként, CIA-alkalmazottként és hollywoodi filmrendezőként is feltűnik a produkcióban, amelynek munkálatait vezető producerként is segíti. A főszereplőt és a döntően vietnami szereplőgárda többségét még keresik.