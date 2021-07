Meghalt Jane a Tarzanból

Kilencvenöt éves korában elhunyt a Tarzan és az ördögi nőből ismert Joyce MacKenzie, aki Jane-t alakította a legendás filmben.

Tudvalévő, hogy a legtöbb Tarzan-filmben Johnny Weissmüller alakította a főhőst 1932-től 1948-ig, azonban utána következett 1949-től 1953-ig Lex Barker, és az ő egyik filmjében játszotta szerelmét, Jane-t Joyce MacKenzie.

Joyce MacKenzie, Actress in ‘Tarzan and the She-Devil,’ Dies at 95 https://t.co/vrHNg6NW87

— The Hollywood Reporter (@THR) July 15, 2021