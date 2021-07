Károly trónra kerülése után nem adna öccsének hercegi címet

Megosztás Tweet



Erzsébet királynő áprilisban elhunyt férje, Fülöp kívánsága volt, hogy halála után legkisebb fia, Eduárd örökölje az Edinburgh hercege címet, de úgy tűnik Károlynak a brit trón várományosának nem tetszik ez az ötlet.

Köztudott tény, hogy az uralkodó négy gyermeke közül, a legfiatalabb az egyetlen, aki nem birtokolja a herceg titulust, ugyanis Eduárd csupán a grófi rangot tudhatja magáénak feleségével, Zsófiával együtt, akivel 1999-es esküvőjük után vették fel a wessex grófja és grófnője címet.

A királynő és Fülöp három idősebb gyermeke, Károly, Anna és András mindhárman hercegi rangban állnak. Az Insider cikke, Richard Kay-re, a királyi család szakértőjére hivatkozva azt írta, hogy bár már Eduárd és Zsófia esküvője után kiderült, hogy Fülöp halálát követően, ők öröklik majd az edinburgh-i rangot, ez mind máig nem történt meg, noha maga a néhai herceg is szorgalmazta legkisebb fia hercegi címre emelését.

Fülöp összes rangja egyébként legidősebb fiára, a trónörökös Károlyra szállt, akinek esze ágában sincs ezekből átadni öcsének a legnagyobb felelősséggel és elismeréssel járó Edinburgh hercege titulust a királyi szakértő szerint.

A cikkben kitértek arra is, hogy az egyik ok, a két testvér rivalizálása, ugyanis Károly mindig is neheztelt apjára, amiért szigorúbb neveltetésben volt része, míg Eduárddal, negyedik gyermekként sokkal elnézőbbek voltak a szüleik.