Orlando Bloom exfelesége és menyasszonya közös videóján olvadozik

Ez nem túl gyakori, de Miranda Kerr és Katy Perry tényleg nagyon jól kijönnek egymással.

Orlando Bloom a válás ellenére baráti viszonyt ápol exfeleségével, Miranda Kerrel, akitől fia, a most 10 éves Flynn született. A pár 2010 és 2013 között volt házas, de gyermeküket közös felügyelettel nevelik, így aztán még fontosabb volt számukra a jó viszony.

Ezt a szülőknek sikerült kiterjeszteniük Katy Perryre is, aki Orlando menyasszonya, és egyben második gyermekének, Daisynek az édesanyja. A modell és az énekesnő kapcsolata az illedelmesen túl azonban láthatóan szoros barátsággá alakult, erről tanúskodik a videó, melyen a két anyuka együtt promózza Miranda saját, Kora Organics márkájú szépségápoló termékeit - számolt be róla a Hello magazin.

Orlando persze az első között volt, aki az Instagramra kitett videót kommentálta:

Ti ketten vagytok a legcukibbak, kár, hogy kimaradtam a mókából.

A hölgyek követői persze rajongtak a színész hozzászólásáért, közel ötezer lájkot kapott a kedves mondatért, majd többen megjegyezték, hogy egyébként hármuk közül Orlando a legcukibb.

Micsoda álom családi kép, nem mindenkinek adatik meg, hogy az exével és a jelenlegi párjával ilyen harmonikus triót alkosson.