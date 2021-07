Nem látszik, hogy rokonok - lányával gálázott Tilda Swinton

Tilda Swinton androgün stílusát nem követi szintén színésznő lánya, Honor Swinton Byrne, aki első ránézésre nem emlékeztet Oscar-díjas anyukájára. A 60 éves Tilda nem először jelent meg a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén, ezúttal azonban 23 éves lányát választotta kísérőjének -írja a Just Jared.

A Doctor Strange sztárja ezúttal is jellegzetes stílusát képviselte, és egy túlméretezett fehér ingben és fekete nadrágban állta a vakuk villanását, míg lánya nőies vonalait kihangsúlyozva egy fekete miniszoknyát és zakót választott a Les Olympiades szerdai vetítésére.

Swinton néhány napja humorát is megcsillogtatta a filmes eseményen, amikor Wes Anderson, The French Dispatch című filmjének premierjén hátbaveregetésnek álcázva kollégája, Timothée Chalamet hátára ragasztotta azt a papírt, amivel a székét foglalták a vetítőteremben.

Look at what Tilda Swinton did to Timothee Chalamet during ‘The French Dispatch’ standing ovation. #Cannes2021 pic.twitter.com/MNmkzdUktA

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) July 12, 2021