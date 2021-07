Meghan hercegné a történelem befolyásos nőalakjairól készít animációs sorozatot

Harry brit herceg felesége a Netflix streamingszolgáltatóval dolgozik a projekten - értesült a The Variety című filmes portál.

Meghan Markle sussexi hercegnő, Harry brit herceg felesége animációs sorozatot készít a Netflix streamingszolgáltató számára – értesült a The Variety című filmes portál.

A Pearl munkacímen futó projekt egy családi sorozat, amely egy 12 éves kislány kalandjaira épül, akit a történelem befolyásos nőalakjai inspirálnak. A sussexi hercegnő mások mellett David Furnish kanadai filmrendezővel karöltve vezető producerként is részt vesz a széria munkálataiban.

Meghan Markle Working On Animated Series With Netflix To Celebrate ‘Extraordinary Women’ https://t.co/cb2v5eZOKF pic.twitter.com/9mnLehSlog

— Forbes (@Forbes) July 14, 2021