Új területen próbálja ki magát Koltay Anna

Junior Prima díjat kapott magyar sajtó kategóriában, egy hiánypótló dokumentumfilm-sorozat rendezője és idén ünnepli a tízéves közmédiás évfordulóját. Koltay Anna még csak 32 éves, de már a média legváltozatosabb területein kipróbálta magát. A televíziózás mellett most a rádiózásba is belekóstolt: az Egy gondolat című műsorban a közelmúltban debütált műsorvezetőként, amelyet Béli Ádámmal, a Petőfi Rádió és TV csatornaigazgatójával vezetnek váltásban. Az új feladat kapcsán és legfontosabb projektjeiről kérdeztük az MTVA alkotói csapatának egyik „legundergroundabb” arcát.

(Fotó: MTVA/Zih Zsolt)

Idén tíz éve erősíti a közmédia csapatát, de közben rendezőként is dolgozik egy hazai zenei szubkultúrákat bemutató dokumentumfilm-sorozaton. Hogyan tudta összehangolni a két területet?

Bár több projektben tevékenykedem, nekem mindig is a tévézés volt az első, hiszen ez a fő hivatásom. Szerencsémre sokféle műsorban, több csatornánál kipróbálhattam magamat, öt évvel ezelőtt pedig a szabadidőmben Turán Eszter rendezőtársammal belevágtunk a BP Underground dokumentumfilm-sorozatba. Ez a szerelemprojektünk, a szívünk-lelkünk benne van. Idén tavasszal mutattuk be a rockról szóló, kétrészes filmünket, ami egyelőre a lezárást is jelenti. Nyilván, még van néhány underground műfaj, amit érdemes lehet feldolgozni dokumentumfilm formájában, de egyelőre pihentetjük a projektet és magunkat is. A közeljövőben az elkészült filmek utókommunikációjával és terjesztésével foglalkozunk.

Milyen más területek kaphatnak lendületet az életében az által, hogy ez a projekt parkolópályára került?

Elkezdődött egy átalakulás a Petőfi TV-nél és a Petőfi Rádiónál. Izgalmas, kihívásokkal teli projekt, remek szakemberekkel, jó a csapat részesének lenni. Szuper dolgok fognak történni, belülről már most látható, hogy milyen látványos lesz a változás. Ez a folyamat, az előkészítés és a tervezés tartja leginkább mozgásban mostanában az energiaszintemet, jól érzem magam a feladatban.

Mennyiben lesz más a Petőfi TV és Petőfi Rádió?

A saját szemüvegemen keresztül úgy látom, szorosabb kapcsolat, könnyű átjárhatóság és azonos koncepció kialakítása a cél. Változatosabb, frissebb és közvetlenebb. Magam is azt vallom, hogy a kultúra nem magas és alacsony vagy tömeg, hanem jó vagy rossz. Közszolgálati értékekre épülve szeretnénk megmutatni olyan kezdeményezéseket, amelyek újszerűek, előremutatóak, progresszívak, fiatalok találták ki vagy őket szólítja meg. Igaz ez a zenére is, olyan zenekarokat és olyan fiatal formációkat és stílusokat szeretnénk felfedezni és megmutatni a nagyközönségnek, amelyek a maguk nemében abszolút értéket képviselnek. Fontos célunk még, hogy az online tartalmakat fejlesszük. Egyre inkább az online-ra tereljük a broadcast tartalmainkat, de a koncepció része az is, hogy már irányítottan oda készüljenek különböző tartalmak.

A másik új feladata, hogy útjára indult első rádióműsoruk a Petőfi-család csatornaigazgatójával, Béli Ádámmal. Már két hete futnak az Egy gondolat adásai a Petőfi Rádióban. Hogy érzi magát a rádiós műfajban?

Korábban nem rádióztam, de szerencsére minden rádiós kolléga nagyon segítőkész volt. Úgy vettem észre, kamerák nélkül sokkal bensőséges hangulatot lehet teremteni az alannyal, de mégis csak abból az iskolából jövök, nem cserélném le a tévét, jól megfér a kettő egymás mellett. Béli Ádámmal korábban már dolgoztunk együtt az M5 kulturális csatorna műsorvezetőiként. Nemcsak a műsor hangjai, hanem valódi házigazdái vagyunk, mi állítjuk össze az adásmenetet is, a beszélgetéshez pedig zenéket válogatunk. A tévézés után most élvezem, hogy egy-egy beszélgetés során mélyebbre lehet ásni, amit öt vagy tíz perces blokkokban nehéz, szinte lehetetlen megvalósítani. Nagy szabadság, de nagy kihívás is. Szeretnénk megmutatni minden olyat a zenészekről, amit eddig még nem tudhattak róluk. Az első adásomban a Junkies volt a vendégem, amelyben kiderült, hogy bár Szekeres Andris rockzenész, otthon Dua Lipa zenéit is meghallgatja, mert ő a kislánya kedvence. Barbaró Attila pedig elárulta, hogy igazi könyvmoly, rendszerint Jókait olvas a turnébuszban. Később Lee Oliver a könnyeivel küzdött, amikor a nemrég elhunyt Szappanos György basszusgitárosról emlékeztünk meg. Ezekért a pillanatokért, infókért megéri csinálni.

Ha nem munkával, akkor mivel tölti mostanában az idejét?

Az utóbbi időben már nagyon hiányoztak a koncertek, fesztiválok. A nyáron a Petőfi TV és a Rádió is ott lesz a legnagyobb zenés rendezvényeken, így a debreceni Campusra, a kapolcsi Művészetek Völgyére és a balatonvilágosi 10 Nap Strandra is biztosan kilátogatok majd - szigorúan civilben, kikapcsolódni. A legnagyobb feltöltődés és kimeríthetetlen inspirációs forrás számomra a Balaton, illetve a Balaton-felvidék. Van egy házunk az északi parton, oda szeretnék minél többször eljutni. Külföldi nyaralást most nem tervezek, itthon is bőven van lehetőség a pihenésre.