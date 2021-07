Tom Cruise belevetette magát a sűrűjébe

Tom Cruise Attends 3 Sporting Events In 1 Day & Fans Are Impressed: ‘What A Weekend He’s Had’ https://t.co/SQhd6ZqAg6

Ha Tom Cruise beleragadt volna nagysikerű 1996-os filmje, a Jerry Maguire karakterébe, ahol egy káoszos sportmenedzsert alakított, akkor még érthetnénk a színész legutóbbi hétvégéjét. De így, negyed századdal később már kifejezetten extrém teljesítménynek tűnik, amit Tom véghez vitt, pedig igazából mozognia vagy, erőt kifejtenie sem kellett nagyon.

Először is megtekintett West-Sussexben egy autóversenyt a Goodwood fesztiválon, ahol a világ leggyorsabb járgányai versenyeznek egymással, majd átruccant Wimbledonba, ahol értő módon figyelte Novak Djokovics és Matteo Berrettini teniszdöntőjét, majd levezetésképp a londoni Wembley-ben megnézte az angol-olasz foci EB-döntőt olyan illusztris társaságában, mint David Beckham, Kate Moss vagy éppen a hercegi pár, Katalin és Vilmos - írja a Hollywoodlife.

