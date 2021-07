Ashley Graham megint ügyesen megvezette a követőit

Megosztás Tweet



Hónapokig titkolta, hogy a második gyermekét hordja a szíve alatt.

Ashley Graham ismét véghez vitte a lehetetlent, hónapokig titkolta terhességét a nyilvánosság előtt. Ez már csak azért is nagy szó, hiszen naponta posztolt magáról közösségi oldalán, de ahogy első várandóssága alatt, ezúttal is régi felvételekkel tartotta lázban a követőit.

A plus size modell azonban most egy friss kismamafotóval tudatta a gólyahírt, és a pocak mérete alapján nincs is olyan messze a szülés időpontja -írja a Harper's Bazaar.

A tavalyi év tele volt apró meglepetésekkel, és súlyos veszteségekkel, járt és járatlan utakkal.

A plus size modell és férje, Justin Ervin első gyermeke, Isaac tavaly januárban született meg.

A modell korábbi terhessége alatt 22 kilót szedett fel, de bevallása szerint nem bánta, hiszen végig jógázott, piláteszre járt, és átformált edzéseit sem hagyta ki soha, így a legegészségesebb életmódot folytatta. Hogy ezúttal milyen tapasztalati vannak a kismamának, még nem tudni, de a bejelentés után vélhetően már tapasztalatairól is sűrűbben posztol majd.