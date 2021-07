Csak egy gond van az új Szex és New York első hivatalos fotójával

Megosztás Tweet



Nincs rajta Kim Cattrall.

Az HBO a minap végre közreadta az első hivatalos fotót a Szex és New York folytatásából, az And Just Like Thatből, a visszatérő főszereplők, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis és Cynthia Nixon pedig a stylistoknak hála ismét stílusikonokká alakultak.

Carrie Bradshaw, Miranda Hobbs és Charlotte York ismét New York utcáit róják majd bokatörő magassarkúikban, és designer rucijaikban, ami pedig a szerelmi életüket illeti, bőven számíthatunk izgalmas fordulatokra -írja a Harper's Bazaar.

A sztori azonban Samantha karaktere nélkül folytatódik, Kim Cattrall ugyanis nem kíván részt venni a produkcióban, furcsa is nélküle látni a lányokat. A sorozat férfi sztárjai közül egyébként John Corbett (Aidan Shaw), Chris Noth (Mr. Big), valamint a Miranda férjét alakító, David Eigenberg (Steve Brady) is szerepelni fog a szériában.

A tíz részesre szánt folytatás felvételei jelenleg is zajlanak a Nagy Almában, de egyelőre nincs pontos dátuma az HBO Maxon való debütálásának.