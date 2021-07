Amint Rihanna arcán látunk, az a sugárzó szerelem

Megosztás Tweet



Az énekesnő és Rakim Mayers, színpadi nevén, Asap Rocky között izzik a levegő.

A$AP ROCKY x RIHANNA ! Un clip vidéo arrive bientôt.. pic.twitter.com/THND2n7vGn — French Rap 🇺🇸 (@FrenchRapUS) July 12, 2021

Már 2019 óta pletykáltak Rihanna és a rapper, A$AP Rocky kapcsolatáról, azonban egészen tavaly decemberig a páros csupán barátként aposztrofálta a másikat. Azonban a karácsony előtt készült barbadosi lesifotók után, melyeken a páros csókban forrt össze, már hiába is tagadták volna kapcsolatukat - írja a Harper's Bazaar.

Riri és Rocky azóta New York-i fotósok kedvenc témája, gyakorta kapják őket lencsevégre összebújva sétálni a városban, épp úgy, ahogyan a hétvégén is. Az énekesnő és a rapper ezúttal azonban nem vásárolgatott, hanem legújabb közös videoklipjüket forgatták a Nagy Almában, ezért is a hőség ellenére rajtuk lévő neon színű bunda és sapka.

A felvételek után a szerelmesek andalogva távoztak, Rihanna arcáról pedig sugárzott a boldogság. Párja nemrégiben így nyilatkozott a gyönyörű dalos pacsirtáról: