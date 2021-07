Emlékkoncerttel búcsúznak Siklósi Örstől a Budapest Parkban

Megosztás Tweet



Az AWS tagjai több mint 30 zenészbarát társaságában emlékkoncerttel búcsúznak Siklósi Örs énekes-dalszerzőtől a Budapest Parkban szeptember 5-én. A koncert profitját jótékony célokra ajánlják fel.

Siklósi Örs szeptember 4-én lett volna 30 éves – egy nappal később, szeptember 5-én “Míg csillaggá nem lesz az életed” címmel a Budapest Parkban egy 30 dalos műsorral készül az AWS.

Az este befolyt összegből a zenész családja létrehozza a Siklósi Örs Alapítványt, amely többek között olyan célokat tűz ki maga elé, mint hogy összegyűjti és kiadja Siklósi Örs még meg nem jelent verseit és dalait, valamint vállalja egy zenei tábor megszervezését, amelyet az énekes-dalszerző maga álmodott meg. Emellett terveik szerint évente pályázatot írnak ki, amelyen kezdő zenekarok igényelhetnek támogatást karrierjük beindításához.

A fiatalon elhunyt Siklósi Örs zenekara, az AWS az énekes-dalszerző halála óta először beszél a nyilvánosság előtt az AWS Youtube-csatornáján megjelent 43 perces interjúban - olvasható a Budapest Park MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.

Az AWS tagjai (Brucker Bence - gitár, Kökényes Dániel - gitár, Veress Áron - dobok, Schiszler Soma - basszusgitár) a videóban beszélnek Siklósi Örs küzdelméről és arról, hogy ők csapatként hogyan élték meg a helyzetet. A videóból kiderül, hogy Örs akaraterejének hála még betegsége alatt is született három új AWS dal, amelyből egy még idén nyáron, a Budapest Parkbeli emlékest előtt megjelenik.

Örs teljes életművének tudunk emléket állítani, nem csak mi, a szűk baráti társasága, hanem azok is, akikkel koncerteken találkozott

- hangzik el a videóban.

Az est vendégfellépői között van az Aurevoir. zenekar, Áron András Apey (Lazarvs/Trillion), Bodor Máté (Alestorm), Csongor Bálint (Subscribe/Useme), Diószegi Kiki (Down For Whatever), Egyedi Péter (Óriás/Mmamt), Gere Dorottya (I'm Dorothy), Gordan Julian (Phrenia), Halász Ferenc (Depresszió), Kerecsen László (New Friend Request), Kiss Milán (Kies), Kovács Krisztián (Fish!), Kovács Pali (Paliék), Lukács Laci (Tankcsapda), Molnár Bálint (Jolly Jackers/ex-Insane), Molnár Máté (Road), Nagy Zoltán (ex-Phrenia), Németh Attila (ex-Turn Of Mind), a Nova Prospect zenekar, Oravecz Kristóf (Paddy and the Rats), Pálinkás Tamás (Isten Háta Mögött/ Nagyúr), Radó Éden (Tiansen), Rimóczi Zsola (Fatal Error), Stefán Tamás (ex-Faminehill), Szivák Zsolt (Cloud9+), Varga Gergely (Meristem) és Venyige Balázs (A Király Halott).