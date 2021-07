Ő már egészen biztosan visszatér a Downton Abbey folytatásában

Megosztás Tweet



Karácsonykor akár már a mozikba is kerülhet a második mozifilm.

A Downton Abbey 2. stábját sok dologgal zaklatják a rajongók, például azzal a kérdéssel, hogy az egyik főszereplő, Maggie Smith benne lesz-e a mozifilmes folytatásban.

Igen, benne! Már forgatják a filmet Anglia egyik legjelentősebb és legnépszerűbb színésznőjével, de olyan tempóban, hogy a Downton Abbey 2. idén karácsonyra ott lesz a mozikban.

A Smith-kérdés egyébként jogos volt, mert az alkotók szívesen cukkolták azzal a nézőket, hogy esetleg kiírják Dowager grófnőjét, aki maga is megjegyzi az első mozis részben, hogy talán már nem él sokáig. Smith azonban érti a tréfát, és gyakran cukkolja a rajongókat. Amikor az első mozifilm elkészítéséről felröppentek a találgatások, azt mondta félig viccelve: csak azzal a feltétellel vállalja el a szerepet, ha a cselekmény a temetésével kezdődik.

Hasonló atrocitásokról számolt a be a Downton Abbey másik nagy kedvence, Dan Stevens is, csak ellenkező előjellel. A jeles színész csaknem tíz év után otthagyta a sorozatot, mert változatosságra vágyott, ám még ma is arról faggatják, hogy visszatér-e. Erre az adott okot, hogy Stevens karaktere néha felbukkant szellemként egy-egy epizódban. Ám a színész mostanra végképp más feladatok után néz.