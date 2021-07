Hugh Jackman harminc éve azt hiszi, hogy Whitney Houston szerelmet vallott neki

Megosztás Tweet



Egyik leghíresebb dala talán nem is Kevin Costnernek szól.

Ha hiszik, ha nem: igaz!

És hogy ezt ki állítja? Maga az ausztrál szupersztár színész, minden idők Rozsomákja, Hugh Jackman. És ha ő állítja, akkor elég valószínű, hogy igaz is. De ha ennek ellenére sem hisszük el, hogy Whitney Houston szerelmet vallott Hugh-nak, akkor minden bizonnyal elégséges lesz az a töménytelen mennyiségű CD, amin sok háztartásban fellelhető Whitney I Will Always Love You című világslágere, mely annak idején bedöntötte az összes létező slágerlistát, és elhozta abban az évben a Grammyt, valamint az MTV és a Billboard díját is - írja a Dailymail.

És most idézzék fel magukban a dal refrénjét, ahogyan Hugh Jackman is megtette az alábbi videón. Whitney valóban úgy ejti a mondatvégi 'You'-t, mintha egy 'h'-hangot is elétenne, így abból jól hallhatóan 'Hugh' lesz. Természetesen Hugh Jackman a mai napig is úgy véli, hogy kinek másnak, mint neki vallott szerelmet ezzel a néhai énekesnő.

Ön is Hugh-t hall ki a dalból?