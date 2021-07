Ben Afflecken múlik csak, hogy J. Lo-ból mikor lesz ismét menyasszony

Megosztás Tweet



Az énekesnő állítólag gondolkodás nélkül igent mondana.

Ben Affleck 'planning to propose on Jennifer Lopez's 52nd birthday next month'https://t.co/QHLMIWjY4S pic.twitter.com/t4fuAguWCo — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) June 22, 2021

Az újra egymásra talált sztárpár kapcsolata olyan komolyra fordult, hogy ezúttal tényleg összeházasodhatnak – véli a Hollywood Life. Egyszer már majdnem így jártak, Ben 2002-ben megkérte Jennifer kezét, de aztán mégsem úgy alakultak a dolgok, ahogyan tervezték.

Először elhalasztották az esküvőt, aztán lefújták az egészet, és mindketten mással házasodtak össze. Most azonban a színésznő 1000 százalékig biztos abban, hogy újra igent mondana. Jennifer, akinek legutóbb Alex Rodriguez élsportolóval nem jött össze a házasság, most már állítólag csak arra vár, hogy Ben feltegye neki azt a bizonyos kérdést. A Mirror szerint ez akár Jen 52. születésnapján (július 24.) meg is történhet.

A színésznőt legközelebb a Vegyél el című romantikus vígjátékban látjuk jövő februárban. Bár a színésznő az életben is arra vár, hogy elvegyék, a film sztorija egészen más. Kat (Lopez) és Bastian (Maluma) nagy popsztárok, és a rajongók előtt, a színpadon akarják kimondani egymásnak a boldogító igent, de Kat az utolsó pillanatban megtudja, hogy párja hűtlen volt hozzá. Ezért kiválaszt a tömegből egy ismeretlen fiatalembert (Owen Wilson), aki igazi rajongóként a Marry Me (Gyere hozzám feleségül) feliratú táblát tartja a magasban.

A filmet olyan hírességekkel dobják fel, mint Sarah Silverman, az egyik legkiválóbb, tabukat nem ismerő amerikai komika, illetve Jimmy Fallon komikus, tévés személyiség, akit több mint 51 millióan követnek a Twitteren.