Quentin Tarantino vett magának egy saját mozit

Quentin Tarantino amerikai filmrendező bejelentette, hogy megvásárolta a Los Angeles-i Vista filmszínházat – számolt be róla a variety.com hollywoodi hírportál.

A Kill Bill és a Volt egyszer egy Hollywood rendezője egy podcastban beszélt a moziba járás jövőjéről. Úgy vélekedett, hogy néhány mozilánc, amelynek a koronavírus-járvány miatt be kellett zárnia, "meg is érdemelte".

