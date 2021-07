Öt érdekesség a ma 75 éves Sylvester Stallonéról

Megosztás Tweet



A Golden Globe-díjas amerikai filmszínész, rendező, az akciófilmek nagy sztárja, akinek neve Rocky és Rambo alakjával forrt össze, kedden ünnepli hetvenötödik születésnapját.

Sylvester Stallone amerikai színész érkezik az Oscar-díjra jelöltek számára rendezett vacsoraestre a Beverly Hilton Hotelbe a kaliforniai Beverly Hillsben 2016. február 8-án. A 88. alkalommal odaítélt Oscar-díjak átadási ünnepségét február 28-án tartják Los Angelesben. (MTI/EPA/Mike Nelson)

1. Orvosi műhibának köszönheti jellegzetes arcvonásait

Stallonét fogóval segítették a világra, de közben megsérült arcának bal alsó fele, ami részleges izombénuláshoz vezetett. Fura beszéde miatt sokat csúfolták az iskolában, később viszont a filmvásznon egyik védjegye lett.

2. Sokrétű munkatapasztalattal rendelkezik

Mielőtt befutott hollywoodi filmsztár lett volna, dolgozott egy lánykollégium biztonsági őreként, nyitott hamburgerbüfét, oroszlánketrecet tisztított az állatkertben, pizzát sütött és volt jegykezelő is egy színházban, ahonnan elbocsátották, miután a tulajnak akart méregdrágán jegyet eladni.

3. Három nap alatt írta meg a Rockyt

Először egy erotikus filmben szerepelt 1974-ben, majd ugyanebben az évben A lordok bandája című katasztrofális filmhez szerződtették. 1975-ben alig száz dollárral a bankszámláján, három nap alatt megírt egy forgatókönyvet egy lecsúszott bokszolóról, aki megkapja élete nagy lehetőségét és a világbajnok ellen állhat ki. A forgatókönyvért negyedmillió dollárt kínáltak neki, de Stallone ragaszkodott ahhoz, hogy a stúdiók által kiszemelt Robert Redford vagy Burt Reynolds helyett ő játssza a főszerepet. Rocky Balboa egycsapásra sztárrá és gazdag emberré tette.

4. Az akciófilm franchise-ok koronázatlan királya

A Rocky-filmekből még további hét folytatás készült, a legnagyobb szakmai sikert a 2015-ös Creed - Apollo fia aratta. Másik óriási sikere a vietnami háború poklát megjárt veterán hős, John Rambo története. A szuperkatona neve mára fogalommá vált és 2019-ben jött ki a széria ötödik része. Az új évezredben csillaga kezdett megfakulni, ezért aztán 2010-ben összeszedett egy halom régi akcióhőst, és elkészítette a Feláldozhatók széria első darabját, aminek hamarosan az utolsó, negyedik részének forgatásába is belefog. Sorozattá terebélyesedett a Szupercella is, amelyben Stallone börtönök biztonságát teszteli, kalandjait eddig három részben mutatták be, az utolsót 2019-ben.

5. Kilenc évvel ezelőtt eltemette az egyik fiát

Magánéletének botrányait és tragédiáit örömmel teregette ki a bulvársajtó, évtizedeken keresztül volt is miről beszámolniuk. Háromszor nősült, első házasságából született egyik fia autista, a másik 32 évesen 2012-ben halt meg. Második, viharos házassága a modell-filmszínésznő Brigitte Nielsennel csak két évig tartott. Harmadik feleségével, Jennifer Flavinnal 1997 óta élnek együtt, és három lányuk született.

