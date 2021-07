Félnek, hogy megfertőződött - karanténban Katalin hercegné

Megosztás Tweet



Vilmos herceg felesége tíz napig nem hagyhatja el az otthonát.

The Palace has released a statement about Duchess Kate Middleton: https://t.co/lnPVYr24Fi — JustJared.com (@JustJared) July 5, 2021

Még május végén számoltunk be róla, hogy nem sokkal férje, Vilmos herceg után, Katalin is megkapta az első adag koronavírus elleni oltását. A hercegné azonban a Just Jared információi szerint nemrégiben karanténba kényszerült, miután kapcsolatba került egy igazoltan koronavírusos személlyel.

A palota nyilatkozata szerint a járványügyi előírásoknak megfelelően 10 nap karantént kell kivárnia Katalinnak, akinél egyelőre nem mutatkoznak tünetek.

A hercegnét a pénteki winbledoni teniszmérkőzés után értesítették a kontaktról, mely után azonnal karanténba vonult. A teniszmérkőzés előtt a hercegi pár és nagyobbik fiuk, György herceg is részt vett az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjén, amikor is az angolok 2-0 ra győztek a németek ellen. Egyelőre nem tudni, hogy a hercegné esetleg valamelyik sporteseményen került-e kapcsolatba a fertőzött személlyel, vagy egyéb helyszínen.

Katalin és Vilmos a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat gáláján vett volna részt hétfőn, melyet így le kellett mondaniuk.