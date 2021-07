Britney Spears kálváriája újabb szintet lépett - nem hagyhatja abba a fogamzásgátlást

Múlt héten zárult le a per, melyben Britney Spears kérvényezte gyámságának megszüntetését, a Los Angeles-i bíróság azonban elutasító ítéletet hozott, így az énekesnő apja, Jamie Spears marad továbbra is az énekesnő hivatalos gyámja.

Mint kiderült, a 39 éves énekesnő mindössze 10 percet kapott a bírótól, mely alatt bevallotta, sokáig hazudott a világnak, egyáltalán nincs jól, nem boldog, apja pedig olyan dolgokra kényszeríti, amelyeket egyáltalán nem akar megtenni. Britney úgy érzi, kihasználták és összetörték. És, hogy mit is értett a popcsillag mindez alatt?

Experts say alleged forced birth control of Britney Spears is clear reproductive justice violation https://t.co/saOQJMq33E pic.twitter.com/b5kCjRcpl9

— San Diego Union-Tribune (@sdut) July 4, 2021