Jude Law lánya videóban leplezte le új külsejét

Megosztás Tweet



Most éppen forradalmi frizurával sokkolta a követőit.

A negyvenkilenc esztendős angol színész, Jude Law lánya már alanyi jogon ismert sztár. A húszéves Iris, aki nemcsak modell, hanem színésznő is, most a Tik-Tokon tarolt, ugyanis némi csigázás után lekapott a fejéről egy parókát, és megmutatta a világnak szinte majdnem kopaszra nyírt új frizuráját - írja cikkében a Just Jared.

Iris nemcsak letolta hosszú haját, hanem be is szőkítette a csekély maradványt. A produkcióra már korábban felkészülhetett, ugyanis még eredeti tincseivel rögzített videókat, melyeken saját magával beszélgetve ejt szót egy lehetséges hajvágásról.

"Ne tedd meg, nem éri meg!" - szól a jótanács, majd így folytatja: "Nem, nem fogom megtenni, csak elgondolkoztam rajta."



Majd érkezik a sokkoló utolsó videó: "Megtettem!"

Ekkor Iris leemeli fejéről a parókát, és megmutatja a "végterméket". Később meg is magyarázza cselekedetét.

Valami felszabadítót akartam csinálni. És amikor levágattam a hajam, megváltozott az életem. Soha nem tettem és éreztem ehhez hasonlót.

- szólt a magyarázat.