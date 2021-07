Catherine Zeta-Jones diétája: ezt eszi egy nap a filmcsillag

Megosztás Tweet



Mi az 51 éves sztár hibátlan alakjának a titka? Most elárulta!

Az 51 éves Catherine Zeta-Jones mindig fantasztikusan néz ki, amihez nagyban hozzájárulnak azok az ételek, amelyeket nap mint nap fogyaszt. A színésznő most a Harper's Bazaarnak készített videójában bepillantást engedett étrendjébe.

A reggeli, ahogy sokaknál, nála is egy csésze kávéval kezdődik, ami számára mindig is egyenlő volt az énidővel. Hétköznap szeret mindenki előtt felkelni és csendben elfogyasztani azt, majd jöhet a reggeli. Télen általában ez zabkását jelent, áfonyával, banánnal és egy kis barna cukorral, nyáron azonban a zsírszegény vaníliás joghurtot részesíti előnyben granolával és friss gyümölcsökkel. A hétvége a családé, amikor lánya Carys és fia, Dylan is otthon van, így olyankor a klasszikus angol reggelivel indítanak, ami tojásból, baconből és sült babból áll.

Amikor Catherine és férje, Michael Doudlas nem dolgoznak, az ebédet mindig együtt fogyasztják el, ami legtöbbször roston csirke vagy tőkehal, esetleg töltött padlizsán, különféle salátával körítve. A színésznő kedvence a kék sajttal, spenóttal, aszalt áfonyával bolondított saláta, balzsamecettel nyakon öntve.

A vacsorában is a zöldségek és a gyümölcsök dominálnak, saláta formájában. Catherine másik nagy kedvence a vesepecsenye almás és fügés kevert salátával, valamint shiitake gombával. Aminek azonban szintén nem tud nemet mondani, az a csőben sült, sajtos karfiol. Ez édesanyja egyik kedvenc receptje, és ez az egyetlen fogás, amit a színésznő bevallottan el tud készíteni -írja a Hello magazin.