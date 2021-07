Quentin Tarantino bevenné Uma Thurman lányát is a Kill Bill 3-ba

A filmben is a lányát alakítaná a 22 éves Maya.

Quentin Tarantino a harmadik Kill Bill résszel befejezni készül rendezői pályafutását, és bár a konkrét forgatás még nem kezdődött el, azzal egészen pontosan tisztában van, hogy kit fog beválogatni a szereplőgárdába. Nyilván Uma Thurman karaktere mellett persze, aki úgy tűnik, hogy most először lányával együtt játszhat a vásznon -írja a Just Jared.

Maya Mawke 2017-ben kóstolt bele első ízben a színészkedésbe a Kisasszonyok sorozattal, amit aztán nagyobb projektek követtek, mint a Volt egyszer egy... Hollywood vagy a Stranger Things. Quentin látja benne szülei tehetségét, így szinte biztos, hogy Mayár sem hagyja ki a hattyúdalából.

Most, hogy A menyasszony és B.B. épp menekülnek, a gondolat is izgalmas, hogy Uma Thurman lányát, Mayát is bevegyük.