Leleplezték Diana hercegné szobrát – fiai meghatottan álltak édesanyjuk emlékműve előtt

Harry herceg és bátyja Vilmos herceg félretették sértettségüket, és együtt vettek részt Diana hercegné 60. születésnapja alkalmából felállított szobor avatásán. Nem sokkal délután három után a testvérpár együtt érkezett meg a Kensington-palota Sunken kertjébe, és együtt adóztak édesanyjuk emléke előtt, az Ian Rank-Broadley által megálmodott emlékműnél.

Dianát gyermekek körében ábrázolta a művész, mely kiválóan közvetíti együttérző személyiségét. A szobor talpazatába a hercegné nevét és a szobor felállításának dátumát vésték, az előtte elhelyezett plaketten pedig Albert Schweitzer The Measure of A Man című verse olvasható, melyet Diana halálának 20. évfordulóján szavaltak el 2017-ben – írja a Telegraph cikke.

A szobor leleplezése arra is alkalmat teremt Harrynek és Vilmosnak, hogy félretegyék személyes ellentéteiket, hiszen közel másfél éve alig beszélnek egymással. Harry és bátyja, Vilmos – az Egyesült Királyság majdani uralkodója – az elmúlt hónapokban számos egyértelmű jel és félhivatalos beszámoló szerint eltávolodott egymástól, és viszonyuk korántsem felhőtlen. Nem cáfolt értesülések szerint Vilmos különösen rossznéven vette, hogy öccse tavaly visszalépett a brit királyi család magas rangú tagjaként addig ellátott hivatalos feladataitól, és amerikai feleségével, Meghan Markle-lal együtt az Egyesült Államokba költözött.

