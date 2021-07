A Szívek Szállodája Roryja és Lane-je a valóságban nem lettek a legjobb barátnők

Megosztás Tweet



Keiko Agena egy podcastműsorban mesélt Alexis Bledelhez fűződő kapcsolatáról.

Néhány hete Scott Patterson, azaz a kissé morgós, de annál szerethetőbb Luke Danes-t alakító színész 'I Am All In' címmel saját podcast műsort indított, melyben végignézi a Szívek szállodája mind a 154 epizódját, kiegészítve a Netflix négyrészes folytatással.

Természetesen a műsorból nem maradnak ki egykori kollégái sem, akik eddig még nem hallott kulisszatitkokat mesélnek el a forgatásról. Legutóbb Rory (Alexis Bledel) legjobb barátnőjét, Lane-t alakító Keiko Agena vendégszerepelt Scottnál, így derült ki, hogy a valóságban a két színésznő között inkább kollegiális volt a viszony -írja cikkében a Just Jared.

Bárcsak barátnők lettünk volna, de ez nagyrészt az én hibám, nem fektettem bele kellő energiát. Annyit dolgoztak a szabadidejükben is, hogy úgy gondoltam, nem erőltetem rájuk magam, hiszen a magánéletük ennél drágább.

Keiko és Alexis a sorozatban egyidős lányokat alakítottak, bár a valóságban Keiko nyolc évvel idősebb kolléganőjénél, de ez sosem okozott gondot, nagyon jól kijöttek a forgatásokon.

Alexis csodálatos ember, erre azonnal rájössz, amikor találkozol vele. Intelligens, különleges, és akkoriban védelmezni szerettem volna, mint idősebb kolléganő, és ez egyben meg is mutatja, hogy mennyire tiszteljük egymást a valóságban.

- magyarázta meg Agena, hogy a színészek között sokszor miért nem alakul ki életre szóló barátság. Egyszerűen különválasztják a munkát és a magánéletet.