Megmutatta újszülött kislányát Gal Gadot

Családi fotóval tudatta, hogy világra hozta harmadik gyermekét.

Gal Gadot immáron háromszoros anyuka: Alma kilenc-, Maya négyéves, a kis Daniella pedig csupán néhány napos. Így továbbra is a női nem dominál majd a családban, de hát Wonder Womantől, az amazonok királynőjétől mi mást is várhatnánk.

A színésznő kedden így mutatta meg közösségi oldalán újszülött kislányát:

Az én drága családom. Nem is lehetnék hálásabb és boldogabb (fáradtabb), mindannyian örülünk, hogy Daniellát a családban üdvözölhetjük.

- írta egy családi fotó kíséretében az izraeli származású színésznő.

A Csodanő és férje, Yaron Varsano 2008-ban házasodott össze. Gal kifejezetten ügyel arra, hogy magánéletét és csemetéit a lehető legtávolabb tartsa a rivaldafénytől.

A színésznőt legközelebb a Kleopátra című filmben láthatjuk, melynek néhány jeleneteit várandósan forgatta, mely vélhetően nem fog szemet szúrni, ahogyan ezt előző terhességénél is ügyesen megoldották a Wonder Woman utómunkálatai során.