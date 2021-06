Brad Pitt állítólagos barátnője tiszta vizet öntött a pohárba

Megosztás Tweet



Andra Day szerint nagyon unatkozott az az újságíró, aki összeboronálta a Trója sztárjával.

Andra Day (Fotó: MTI/EPA/Chris Pizzello/POOL)

A Mirror értesülései tévesnek bizonyultak, miszerint lehet valami Brad Pitt és a 36 éves Andra Day énekes-színésznő között. A párost először az áprilisi Oscar-gálán látták flörtölni, ahol a kulisszák mögött telefonszámot is cseréltek. Néhány ismerős akkor azt nyilatkozta, hogy Andra már régóta bekerült Brad látókörébe, erről azonban most maga a színésznő nyilvánított véleményt az Entertainment Tonightnak:

Nem randizunk. Nem is ismerjük egymást, ez csak kacsa. Aznap valaki tényleg nagyon unatkozhatott.

- fakadt ki a cikk kapcsán a Cheers to the Fall című lemezével berobbant sztár, amiért Grammy-díjjal is jutalmazták.

Andra egyébként fantasztikusnak tartja Bradet, igazán tehetségesnek, de azon a bizonyos napon csupán két szót váltottak, amit túlzás volt egy románc kezdeteként aposztrofálni.

Pitt tehát továbbra is szingli, ahogyan mint kiderült, exe, Jennifer Aniston is, aki Jason Sudeikisszel nem alkot egy párt a korábbi pletykákkal ellentétben. Arról azonban kár lenne álmodozni, hogy ők ketten ismét együtt lesznek, bár a mai napig jó barátságot ápolnak.

Brad és én haverok vagyunk. Barátok, akik beszélgetnek és ebben nincs semmi szokatlan. Persze vannak olyanok, akik egy egyszerű beszélgetésbe is többet látnak bele, de ez az ő bajuk.

- nyilatkozta Aniston.