Agyvérzése után visszavonulása mellett döntött az UB40 frontembere

Megosztás Tweet



Feladja karrierjét Duncan Campbell, a UB40 brit reggae-pop együttes énekese, hogy gyógyulására koncentrálhasson - írta a BBC hírportálja.

UB40 SINGER ANNOUNCES RETIREMENT FOLLOWING SEIZURE UB40 singer Duncan Campbell has announced his retirement from music after suffering a seizure at his home last week. Read more>>> https://t.co/s02wuqGZDi Big Love

UB40 pic.twitter.com/aro4rJiadX — UB40 (@UB40OFFICIAL) June 28, 2021

A 63 éves zenész 2008-tól tagja a bandának, akkor vette át az énekes szerepét bátyjától, Alitől. A zenekar már keresi új énekesét.

Duncan Campbell tavaly augusztusban agyvérzést kapott, azóta igyekezett meggyógyulni, a birminghami zenekar idei brit turnéjára készülve. A UB40 rajongói oldalán jelentette be, hogy rossz egészségi állapota miatt visszavonul.

"Nem szívesen, de kénytelen voltam úgy dönteni, hogy visszavonulok a zenekar munkájától. Nagyon hálás vagyok és köszönetemet szeretném kifejezni rajongóinknak a támogatásért betegségem alatt és az együttesben töltött évek idején. A bandának és leendő új énekesének a legjobbakat kívánom

"

- írta Campbell, aki korábban kanálon játszott.

Az Ali Campbell vezette, fehér brit reggae-t játszó UB40 a nyolcvanas években lett sikeres, több mint 40 kislemezük került a legjobb 40 közé. Nagy sikereik közé tartozik a Red Red Wine és a I Can't Help Falling in Love with You című dalok feldolgozása.

Duncan másik bátyja, Robin a zenekar nevében megerősítette a hírt.

"A próbák alatt végig számítottunk Duncan visszatérésére, de miután a betegsége kiújult, a teljes gyógyulásért a visszavonulás mellett döntött."

Évekkel ezelőtt a zenekar nehéz időket élt meg, végül kettéváltak. A másik csoport Ali, Astro & Mickey néven turnézik. A UB40 utolsó albuma, a Bigga Baggariddim múlt héten jelent meg, a világ számos reggae-zenésze játszik rajta.