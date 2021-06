Nyolc év után először mutatta meg kislányát Channing Tatum

Megosztás Tweet



Strandolós közös fotón láthatjuk a színészt és a bájos Everlyt.

Bár mindenki azt hitte, hogy a Step Up című film kapcsán megismerkedett Channing Tatum és Jenna Dewan házassága az égben köttetett, a valóság bebizonyította, hogy nem minden tart örökké. A pár azonban barátságban vált el, így kislányukat, a nyolcéves Everlyt is közösen nevelik, aki apa szeme fénye -írja a CNN.

Channing most először posztolt képet gyermekéről, melyet szívhez szóló sorokkal egészített ki:

A gyermekem a mindenem. Te vagy a szívem közepe, te jelented számomra az egész világot.

A színésznek különösen szoros a kapcsolata lányával, aki első, május 4-én megjelent könyvét, a The One and Only Sparkellát is ihlette.

Channing a karantén alatt sok időt töltött nyolcéves kislányával és a bezártság alatt felfedezte, hogy benne is él egy gyermek. Erről a gyermekről írt könyvet a

gyermekének, melyet neki is dedikált.

A könyv főhőse Ella, akit első iskolai napján kicsúfolnak, mert szereti a csillogó dolgokat. Ella papája arra biztatja a kislányt, hogy ne törődjön azzal, amit mások szólnak, vállalja önmagát, hordja a diszkós cipőit, a csillogós hátizsákját és szalagjait.