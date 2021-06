George R. R. Martin merőben más befejezést ígér a Trónok harca rajongóinak

Megosztás Tweet



Az író egy interjú keretében mesélt a még mindig készülő folytatásról.

George R. R. Martin. Fotó: MTI/EPA

Nyolc évadon keresztül tartotta lázban a sorozatrajongókat a George R. R. Martin könyveiből készült nagy sikerű széria, de a készítők végül beérték a szerzőt és le is hagyták a történetmesélés szempontjából, így a sorozat íróinak kellett kitalálni a produkció befejezését, amiről utólag Martin semmi jót nem mondott, és véleményét a nézőközönség is osztotta.

Az író nemrégiben a WTTW televíziós csatorna vendége volt. A beszélgetés alatt természetesen szóba kerültek a Trónok harca regények is (The Winds of Winter, A Dream of Spring), amivel Martin már évek óta lóg a fanoknak, ugyanis a legutóbbi, ötödik könyv 2011-ben jött ki Sárkányok tánca címmel – írja a JustJared.

Amikor elkezdték a tévésorozatot, már négy könyvem a polcokon volt, az ötödik pedig éppen akkor jelent meg, amikor a sorozat 2011-ben elkezdődött. Tehát öt könyvnyi előnyöm volt, és ezek gigantikus könyvek, mint tudják. Soha nem gondoltam volna, hogy utolérnek, de így történt. Utolértek és megelőztek, ezért a sztori teljesen más irányba kezdett el fejlődni, mint amit én kigondoltam

Martin nem rejtette véka alá, hogy ha rajta múlt volna, merőben más befejezést kapott volna a sorozat, de megerősítette, hogy már javában dolgozik A tűz és jég dala hatodik kötetén, a The Winds of Winter-en, így előbb-utóbb mi is megismerhetjük a szerző által megálmodott lezárást.

Ugyan a Trónok harcától 2019-ben könnyes búcsút kellett vennünk, azóta az HBO George R. R. Martinnal karöltve több spin-off sorozatot is bejelentett. A Targaryenekről szóló, House of the Dragon címet viselő szériát például már javában forgatják. Ezen felül még további négy szériát jelentettek be, valamint egy felnőtteknek szánt animációs sorozatot is.