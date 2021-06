Rá sem ismerni! Katie Holmes nincs jó formában a szakítás után

Megosztás Tweet



A színésznőt New York utcáin csípték el a lesifotósok.

Mindnyájan tudjuk, hogy mindenkiről készülhet előnyös és előnytelen fotó is. Sokszor egy másodperc különbséggel is akár. Azonban amikor egy hírességtől megszoktuk, hogy általában kifogástalanul néz ki, akkor a megszokás elvárássá alakul, és amikor éppen nincs jó napja egy sztárnak, akkor bizony ritkán kegyelmez a "nép".

Most Katie Holmes-nak sikerült úgy kilépnie az utcára, hogy bárcsak ne tette volna meg. Még csak nem is a meghatározhatatlan színű, kissé narancs, kissé barna nyári ruha lenne a probléma a New York-i utcán, hanem az összhatás. Katie láthatóan nincs jó formában és ebben nagy szerepe lehet a szakítása a sztárséf Emilio Vitolóval. A színésznőn látszik, hogy nem csattan ki örömében, bár ez betudható a személyét megkörnyékező paparazzóknak is – írja a Daily Mail.

Ezzel szemben, pár hónappal ezelőtt még a 42 éves Katie sugárzó szépségétől volt hangos a sajtó, mikor korát nem szégyellve vállalt be egy smink nélküli címlap fotózást a People felkérésére. A színésznő a magazin kedvéért még azt is elárulta, mit tesz minden nap, hogy megőrizze ragyogó külsejét: