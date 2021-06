Ed Sheeran élete teljesen megváltozott kislánya érkezésével

A 2019-es Sziget Fesztivál sztárjának, Ed Sheerannak tavaly szeptemberben született meg a kislánya. A zenész a napokban Bad Habits című kislemezét népszerűsítette egy műsorban és mivel szóba került az apaság, Ed megosztott pár érdekes információt a jelenlegi kihívásokról és az új életformájáról – írja a JustJared.

Mindenki azt mondta, hogy ez a legnagyobb dolog, ami történhet velem az életben. És van egy bizonyos elvárás is, ami ezzel együtt jár.

- mesélte Zane Lowe-nak az Apple Music 1 új zenei napilapjában adott interjún.

A szüleimmel fennálló kapcsolatom teljesen megváltozott, korábban csodálatos volt, most viszont átérzem az örök hálát és tiszteletet. Most már tudom min mentek keresztül. Senki sem tudja először, hogy mit és hogyan kellene csinálni, én is nap nap után tanulok bele.