Jennifer Aniston elárulta hányadán áll exférjével, Brad Pittel

A színésznőt szerelmi életéről faggatták egy friss interjúban.

Jent és Brad-et a kétezres évek egyik álompárjaként tartották számon. Házasságuk viszont öt év után, 2005-ben véget ért, amikor a színész félrelépett filmbeli partnerével, Angelina Jolie-val, akivel a Mr. és Mrs. Smith forgatásán melegedtek össze.

A megcsalás ellenére, Aniston nem haragtartó típus és a The Howard Stern Showban azt is elárulta, milyen a kapcsolatuk exférjével. A témát lássuk be, nem árt tisztázni, hiszen bármikor találkozik a két híresség, azonnal szárnyra kapnak a pletykák: vajon újra összejöttek?

Brad és én haverok vagyunk. Barátok, akik beszélgetnek és ebben nincs semmi szokatlan. Persze vannak olyanok, akik egy egyszerű beszélgetésbe is többet látnak bele, de ez az ő bajuk.

Az 52 éves színésznő hozzátette, hogy Justin Theroux-val való házassága óta, ami 2018-ban ért véget, nem volt senki komoly az életében, de örülne, ha találna valakit, ellenben társkereső oldalakról hallani sem akar – írja a CNN.