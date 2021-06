Friss fotókon Mick Jagger ritkán látott gyerekei

Megosztás Tweet



A legendás zenész csemetéi, bár távol laknak egymástól, mindig szánnak időt egy testvéri találkozásra.

Ritka pillanat, hogy Mick Jagger gyerekei képeket közölnek magukról, most azonban ez történt, méghozzá Los Angelesben. A huszonkilenc éves modell Georgia May otthonába látogatott a huszonkét éves Lucas, és a róluk, illetve barátjukról készített szelfi ki is került a lány Insatgarmjára. A fotón középen Lucas áll, háttérben pedig L.A. dombjai látszódnak. "Lucas L.A.-ben" - szól a kiírás Georgiától.

A fiatalok csak féltestvérek, ez annak köszönhető, hogy Mick Jagger még jócskán Georgia May édesanyjával, Jerry Hall-lal élt házasságban, amikor összeszűrte a levet egy brazil tévéssel, Luciana Gimenezzel. A kalandból született Lucas, aki szemlátomást jó kapcsolatot ápol féltestvérével – írja a Hollywoodlife.

Mick Jagger után, csak úgy bomlottak a nők, a zenész pedig köztudottan nehezen tudott nemet mondani a hölgy társaságra. Ezek után nem meglepő, hogy nyolc gyermek édesapja, akiket négy anya hozott világra. A legifjabb Jagger, Deveraux Octavian Basil 2016-ban született.