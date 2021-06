Károly herceg állítólag egy másik nővel is csalta Dianát

Megosztás Tweet



A brit trón örököse nem csak Kamillával lépett félre.

A csontvázak előbb-utóbb előkerülnek a szekrényből, jelen esetben Károly hercegéből. A People cikke szerint, II. Erzsébet legidősebb gyermekének viszonya volt Vilmos és Harry dadusával is, egy bizonyos Tiggy Legge-Bourke-kal.

A Scotland Yard korábbi vezetője, John Stevens nemrég a Daily Mailnek elmondta, hogy 2005-ben titokban kihallgatták Károly herceget egy 1995-ben Diana hercegnő által írt feljegyzés miatt, amelyben az alábbi szöveg állt:

A férjem autóbalesetet tervez, fékhibával és súlyos fejsérüléssel, hogy feleségül vehesse Tiggy-t.

A trónörökös tagadta, hogy tudott volna a cetli létezéséről és mivel Károly végig együttműködő volt a hatóságokkal a rendőrségi nyomozás ideje alatt, a Scotland Yard végül lezártnak tekintette a feljegyzés ügyét.

A dadust 1993-ban vette fel a herceg fiai mellé, nem sokkal azután, hogy ő és Diana bejelentették különköltözésüket. Tiggy szoros kapcsolatot alakított ki a trónörökössel, ahogy annak gyermekeivel, Vilmossal és Harryvel is, akik részt vettek a dadus 1999-es esküvőjén. A nő jelen volt Harry és Meghan házasságkötésén is, sőt felkérték Archie fiúk keresztanyjának is.