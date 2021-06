Életműdíjjal jutalmazzák a Bosszúállók színészét

Samuel L. Jackson amerikai színész, Elaine May amerikai író-rendező és Liv Ullmann norvég színésznő Oscar-életműdíjat kap, Danny Glover amerikai színészt pedig Jean Hersholt Humanitárius-díjjal tünteti ki jövő januárban az amerikai filmakadémia - jelentette be a testület.

Samuel L. Jackson among four selected for Oscar honors – Los Angeles Times https://t.co/tzlxh55cgf

— Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) June 24, 2021