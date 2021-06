Millie Bobby Brown egy rocksztár fiával jár

Úgy tűnik, hogy Millie Bobby Brown új párt talált. Bár korábban szóba hozták David és Victoria Beckham fiával, Romeóval, a Stranger Things fiatal sztárja már mással tölti a szabadidejét. Ráadásul a fiatalembernek világhírű az apukája. A Just Jared információi szerint ő nem más, mint John Bon Jovia fia, a 19 éves Jake Bongiovi.

Néhány hete Jake már posztolt egy közös képet Millie-vel, aki az anyósülésről pózolt a kamerának, akkor azonban a "legjobb barát" képaláírás még félrevezette a rajongókat. A Page Six lesifotósa már kéz a kézben fotózta le a fiatalokat New Yorkban.

Millie Bobby Brown and Jake Bongiovi hold hands in first couple pics https://t.co/7Tn8fP7A6b pic.twitter.com/1PzkLKHUu9

— Page Six (@PageSix) June 18, 2021